Rasgulla Recipe: 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಸಭರಿತವಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪನೀರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನಸ್ಟಂಟ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - ಕಪ್
- ಹಾಲು - ಒಂದು ಕಪ್
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
- ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ರಸಗುಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪವಾದಾಗ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಸಗುಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಈ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
