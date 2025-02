ETV Bharat / lifestyle

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ & ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​ಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 'ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಗರಿ - EAT RIGHT CAMPUS CERTIFICATE

By ETV Bharat Karnataka Team

ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಆಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್‌.ವಿ. ಕರ್ಣನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌.ವಿ. ಕರ್ಣನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರು, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಪಿನ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರ ಪಿ.ಕೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ 'ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (The Food Safety and Standards Authority of India - ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಬಹು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಫೈವ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೈಜೀನ್ ರೇಟಿಂಗ್‌: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 19 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಫೈವ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೈಜೀನ್​ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ: ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌.ವಿ. ಕರ್ಣನ್ ಅವರು, 2022 ರಿಂದ ತನ್ನ ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.