Raksha Bandhan Special Sweet Recipe: 'ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ' ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನೀವು ತಿನ್ನಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ರವಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಬಾಂಬೆ ರವಾ
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಸಕ್ಕರೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
- ಒಂದು ಚಮಚ - ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ತುಪ್ಪ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ಹಾಲು
- ಚಿಟಿಕೆ - ಹಳದಿ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಈಗ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಕರಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡದೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಬೆರೆಸಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಳದಿ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ, ನೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಾಂಬೆ ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ "ಸುಜಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರ್ಫಿ ಸ್ವೀಟ್" ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಂಬೆ ರವ್ವಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಅದೇ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಕಡಿಮೆ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
