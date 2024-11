ETV Bharat / lifestyle

ಚಿಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ 'ಪುನುಗುಲು' ಟೇಸ್ಟಿ & ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Punugulu at Home: ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್​ನ ಪುನುಗುಲು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಪುನುಗುಲು ಅನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು, ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನುಗುಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯದೇ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕದೆಯು ಪುನುಗುಲು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪುನುಗುಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು? ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪುನುಗುಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: