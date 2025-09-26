ETV Bharat / lifestyle

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಯ ಬದಲು ಪ್ರೊಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ಕೊಡಿ: ತಯಾರಿಸೋದು ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ

How to Make Protein-rich Laddu: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
How to Make Protein-rich Laddu: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬೀಜಗಳು, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶೇಂಗಾ (Getty Images)

ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಅವಲಕ್ಕಿ - 250 ಗ್ರಾಂ
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ಶೇಂಗಾ
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
  • 50 ಗ್ರಾಂ - ಗೋಡಂಬಿ
  • 50 ಗ್ರಾಂ - ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
  • ಪುಟಾಣಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 4
  • ಬೆಲ್ಲ - ಕಪ್
ಬಾದಾಮಿ (Getty Images)

ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ (ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ) ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
  • ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ.
ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನಡುವೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಕ ಕುದಿಯಲು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ತುಪ್ಪ (Getty Images)
  • ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುಂಡಾದ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
  • ಈ ಲಡ್ಡುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತವೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್​ಭರಿತ ಲಡ್ಡು (Getty Images)

