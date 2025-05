ETV Bharat / lifestyle

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆವ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ - BEST PLACES TO VISIT IN JUNE

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ( Getty Images )

Published : May 26, 2025

Best Places To Visit In June: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮನಾಲಿ, ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಸೂರಿಯಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಜಲಪಾತಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಕಾಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಹನುಮನಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ, ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲವೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣಗಳು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 157 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 39.2 ಕಿ.ಮೀ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (https://karnatakatourism.org/) ಕೊಡಗು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ತಾಣವು ಜಲಪಾತಗಳು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಿಸರ್ಗಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ. 'ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲಾಂಡ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೊಡಗು ಅಥವಾ ಕೂರ್ಗ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1,525 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸೀಟ್, ನಾಮದ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಠ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್), ಮಂಡಲ್‌ಪಟ್ಟಿ ವಿವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್​, ಚಿಕ್ಲಿಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯ, ಹಾರಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಇರುಪ್ಪು ಜಲಪಾತ, ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.