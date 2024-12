ETV Bharat / lifestyle

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ 'ಈರುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿ' ಸೇವಿಸಿದ್ದೀರಾ?: ಉಪಹಾರ & ಊಟಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ! - HOW TO MAKE ONION CHAPATI

How to Make Onion Chapati at Home: ಬಹುತೇಕರು ಚಪಾತಿ ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು, ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಚಪಾತಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ಗೆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಲು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಪಾತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಲ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು? ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಈರುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?