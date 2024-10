ETV Bharat / lifestyle

ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್; ಅಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು!

How to Prepare Mutton Pulao Recipe in Pressure Cooker: ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ.. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: