Spicy Tomato Pudina Chutney: ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಹ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಲಿನ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲದೇ ಪುದೀನಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ.
ಟೊಮೆಟೊ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 200 ಗ್ರಾಂ
- ಪುದೀನಾ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 10
ಒಗ್ಗರಣೆ:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 6
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2
- ಕರಿಬೇವು - ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
- ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಹುರಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಟೊಮೆಟೊಗಳು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುದೀನಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಖಾರವನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಖಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
