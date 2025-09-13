ETV Bharat / lifestyle

ಮಳೆಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಸಂಜೆಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ

Crispy Mirchi Bajji Recipe: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Mouth Watering Crispy Mirchi Bajji: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೊಂಡಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಜ್ಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಸೂಪರ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಪನೀರ್ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆರಡು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಡಮಾಡದೇ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 8 ರಿಂದ 10
  • ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಚಮಚ
  • ಅಜವಾನ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಪನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್​ಗಾಗಿ:

  • ಪನ್ನೀರ್ ತುಂಡುಗಳು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - ಮೂರು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಚಮಚ
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಖಾರ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ನಿಂಬೆ - ಒಂದು
ಪನೀರ್ (Getty Images)

ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಅಲ್ಲದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೀಳು ಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Abhiruchi)
  • ಈಗ ಪನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ತುಂಡುಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ (ETV Abhiruchi)
  • ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ (ETV Abhiruchi)
  • ಕರಿದ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪನೀರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ಈಗ ಪನೀರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜ್ಜಿಗಳಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜ್ಜಿಗಳಂತೆ ಇವುಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಳು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಜ್ಜಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಶಂಕರಪಾಳಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

