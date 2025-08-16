ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ: ಊಟ & ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ - TASTY COCONUT CHUTNEY

Coconut Chutney Recipe: ಊಟ & ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 16, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read

Coconut Chutney Recipe: ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಈ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 7
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 7
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳು - 1 ಕಪ್
  • ಶೇಂಗಾ- ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಇಂಗು- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ

ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ:

  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಕಾಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4
  • ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು

ಕೊಬ್ಬರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:

  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಮೊದಲು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ತುರಿದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ರುಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ನೀವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

