Coconut Chutney Recipe: ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಈ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಿಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 7
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 7
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳು - 1 ಕಪ್
- ಶೇಂಗಾ- ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಇಂಗು- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಕಾಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4
- ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
ಕೊಬ್ಬರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಪ್ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಮೊದಲು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ತುರಿದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ರುಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ನೀವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
