ಸ್ವೀಟ್ ಲವರ್ಸ್​ ಫೇವರಿಟ್​​​​: ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ 'ಮಿಲ್ಕ್ ಪೂರಿ', ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ!

How to Make Pala Puri At Home : ಟಿಫಿನ್​​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಪೂರಿ. ಆದರೆ, ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೂರಿ ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಹಾಲಿನ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲು ಪುರಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಾಲು ಪೂರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮಿಲ್ಕ್​ ಪೂರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು? ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಿಲ್ಕ್​ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?: