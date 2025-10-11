ETV Bharat / lifestyle

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Methi Chaman Recipe: ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ (Getty Images, ETV Bharat)
October 11, 2025

2 Min Read
Methi Chaman Recipe: ಹಲವರಿಗೆ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ. ಅನೇಕರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • ಗೋಡಂಬಿ - 50 ಗ್ರಾಂ
  • ಎಣ್ಣೆ - 8 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸೋಂಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 2
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಟೊಮೆಟೊ - 2
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು (1/4) ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಖಾರ ಪುಡಿ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಪನ್ನೀರ್ - 200 ಗ್ರಾಂ
  • ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
  • ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್ - 80 ಮಿಲಿ
  • ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)

ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ತುಪ್ಪ (Getty Images)
  • ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 8 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಡೆಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಪನೀರ್ (Getty Images)
  • ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ 8 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ (ETV Bharat)
  • ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 100 ಗ್ರಾಂ ಪನೀರ್ ಪೀಸ್​ಗಳು ಮತ್ತು 80 ಮಿಲಿ ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ 100 ಗ್ರಾಂ ತುರಿದ ಪನೀರ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

