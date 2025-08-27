ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ನೋಡಿ - SABUDANI RASMALAI RECIPE

Sabudani Rasmalai Recipe: ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2025 at 10:32 PM IST

Super Tasty Sabudani Rasmalai Recipe: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಸಿಹಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿಹಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ಸಿಹಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ರೆಸಿಪಿಯು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಸಾಬುದಾನಿ (Getty Images)

ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸಾಬುದಾನಿ-1 ಕಪ್
  • ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
  • ಸಕ್ಕರೆ- 1 ಕಪ್
  • ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ- 3
  • ತುಪ್ಪ- ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಪಿಸ್ತಾ- 10
  • ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ (ETV Bharat)

ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಸುಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಬುದಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕರಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಬುದಾನಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರಸಮಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಸಮಲೈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ
  • ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರಸಮಲೈ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
  • ಈ ಉಂಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲುತ್ತವೆ.
  • ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಹಾಕಿ
  • ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಸಮಲೈಗೆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
  • ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಸಮಲೈ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ
  • ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ರಸಮಲೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತಾ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

