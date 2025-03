ETV Bharat / lifestyle

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರವೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧ! - HOW TO MAKE JOWAR RAVA AT HOME

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರವೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Mar 6, 2025, 3:47 PM IST