ETV Bharat / lifestyle

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೂಪರ್​ ಪಾನೀಯ: ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಖತ್ ರುಚಿ - JOWAR AMBALI RECIPES

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Jowar Ambali at Home: ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಎಂದರೆ ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಜೋಳದಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆರಡೂ ಈ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜೋಳದ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಅಂಬಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತಡಮಾಡದೇ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?: