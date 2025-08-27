ETV Bharat / lifestyle

AI ತಿಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಳಗೂ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಮಾತು - HOW TO CONFIRM AI INFORMATION

AI ತಿಳಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

AI ತಿಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳಗೂ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2025 at 3:59 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AI ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ AIನಿಂದ ಹೇಗೆ ಓದುವುದು? ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ AI ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ? ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಜ್ಞರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. AI ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನೀವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೇಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಬಳಕೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Grok ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು: AI ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, YouTube ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? ನಾವು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. AI ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

