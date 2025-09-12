ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇಡ, ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Simple Tips To Get Rid of Insects: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕೀಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಜೇಡ ಗೂಡುಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೇಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯ: ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಹಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಈ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜೇಡಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯರ್ಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಗಂಧವು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ: ಜೇಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸುವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜೇಡಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ತಾಜಾ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಜೇಡಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುದೀನಾ: ಪುದೀನಾ ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೇಡಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಪುದೀನಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಪುದೀನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಪುದೀನಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಿ. ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯ: ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯವು ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೋಡಿ, ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮರದಂತಹ ಪೈನ್ ತರಹದ ಪರಿಮಳವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಸಿಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್: ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಪುದೀನಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪರಿಮಳವು ಜೇಡಗಳು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ, ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಮಳವು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು..
