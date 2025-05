ETV Bharat / lifestyle

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲ್​​ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ - TRICKS TO REDUCE CURRENT BILL

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 2, 2025 at 5:37 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 6:42 PM IST 3 Min Read

Trick To Reduce Current Bill: ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೂ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಂದರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 100 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆ ಬಲ್ಬ್ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1000 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ 75 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1800 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1.8 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು 1.8 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು X 30 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ 54 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಎಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 5 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 150 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ AC ಯಿಂದ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್​ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಬಳಸಿ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ, AC ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ BLDC ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 2ರಿಂದ 2.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಸಿ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಗೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ.

ಅಡುಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯ ಬದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಟ್​​ನ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೆರೆದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಎಸಿಯನ್ನು 16 ಅಥವಾ 18ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AC ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು 24ರಿಂದ 26 ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವಿತಾವಧಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ವೈವಾಹಿಕ & ಕುಟುಂಬದ Relationship ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ

Trick To Reduce Current Bill: ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೂ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಂದರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 100 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆ ಬಲ್ಬ್ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1000 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ 75 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1800 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1.8 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು 1.8 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು X 30 ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ 54 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಎಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 5 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 150 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ AC ಯಿಂದ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್​ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಬಳಸಿ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ, AC ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ BLDC ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 2ರಿಂದ 2.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಸಿ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಗೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ.

ಅಡುಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯ ಬದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಟ್​​ನ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೆರೆದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಎಸಿಯನ್ನು 16 ಅಥವಾ 18ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AC ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು 24ರಿಂದ 26 ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವಿತಾವಧಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ವೈವಾಹಿಕ & ಕುಟುಂಬದ Relationship ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ

Last Updated : May 2, 2025 at 6:42 PM IST