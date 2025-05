ETV Bharat / lifestyle

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

How to adjust ceiling fan speed: ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವನ್ನು 5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀಲಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ (Getty Images) ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಫ್ಯಾನ್​ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್​ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದಾಗಲೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧೂಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಭಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

