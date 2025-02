ETV Bharat / lifestyle

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್​ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​ - HOW TO MAKE IDLI WITH DOSA BATTER

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Feb 22, 2025, 10:40 PM IST