ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

How To Stop An Itchy Scalp In Winter: ಒಣ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಒಡೆದ ಪಾದಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಹೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ: ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ತಲೆಯನ್ನು ಜಿಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಭಾವನೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದ ಕಾರಣ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೇನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂದಲು ಕೂಡ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಆಲಿವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಯಿಲ್​ ಮಸಾಜ್: ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಜಿಡ್ಡು ಅನಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.