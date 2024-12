ETV Bharat / lifestyle

ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್ 2024: ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ: ವಾವ್ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ದೊರೆಯುತ್ತೆ! - TIPS TO READY KIDS ON CHRISTMAS

Tips to getting Ready Kids on Christmas: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್​ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್​ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್​ ಆಚರಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಹಾವ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉಡುಗೆ ಆಯ್ಕೆ: ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್​ ಥೀಮ್​ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಮದ ಡಿಸೈನ್​ನ ಸ್ವೆಟರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಿಳಿಯ ಗೌನ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಲುಕ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೋಪಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅವರು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.