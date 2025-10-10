ETV Bharat / lifestyle

ಸಾಂಬಾರ್ ವಡೆ ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರು ವಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Easy Dahi Vada Recipe: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರು ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೊಸರು ವಡೆ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 10, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Easy Dahi Vada Recipe: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರು ವಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ವಡೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ವಡೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮೊಸರು ವಡೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರು ವಡೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಮೊಸರು ವಡೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
  • ಮೊಸರು - 2 ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
  • ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2

ಮೊಸರು ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ಮೊಸರು ವಡೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಈ ಬೇಳೆಯನ್ನು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ವಡೆಯ ರುಚಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಡೆಗಳು ಗರಿಗಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಮೊದಲು ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದು, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ವಡೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ವಡೆಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
  • ಈಗ ವಡೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ವಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಈ ಮೊಸರು ವಡೆಗಳನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

