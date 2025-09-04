ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ ಹುಳಿ & ಖಾರದ ರುಚಿಯ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? - LEMON CHUTNEY RECIPE

lemon chutney Recipe: ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹುಳಿ & ಖಾರದ ರುಚಿಯ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2025 at 2:26 PM IST

How to make lemon chutney: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿ, ಖಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ಕರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಂಬೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 5
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
  • 1 ಚಿಟಿಕೆ - ಮೆಂತ್ಯ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ:

  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
  • ಚಿಟಿಕೆ - ಇಂಗು
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)

ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿ. ತಯಾರಾದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹುಳಿ & ಖಾರದ ರುಚಿಯ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
  • ಇವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
  • ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯಂತಹ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
ಹುಳಿ & ಖಾರದ ರುಚಿಯ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
