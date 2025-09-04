How to make lemon chutney: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿ, ಖಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ಕರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಂಬೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 5
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
- 1 ಚಿಟಿಕೆ - ಮೆಂತ್ಯ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ:
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
- ಚಿಟಿಕೆ - ಇಂಗು
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿ. ತಯಾರಾದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
- ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯಂತಹ ಟಿಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
