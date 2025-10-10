ETV Bharat / lifestyle

ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

Cumin Rasam Recipe: ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

CUMIN RASAM MAKING CUMIN RASAM PREPARE JEERA RASAM ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ
ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 10, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Cumin Rasam Recipe: ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ರಸಂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಸಂ ಅನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರಸಂ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಳ. ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ (Getty Images)

ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ - 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10
  • ಟೊಮೆಟೊ - 1
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)

ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು 10 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ. ನೀರು ಸುರಿದು 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿ.
  • 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. 750 ಗ್ರಾಂ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ರಸಂ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ರಸಂನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

