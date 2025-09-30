ETV Bharat / lifestyle

ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ರುಚಿಕರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ (Getty Images, ETV Bharat)
Coconut Chitranna Recipe: ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ದಿನದ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹು.

ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರೈಸ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಂಚ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಅಕ್ಕಿ - ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  • ಲವಂಗ - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
  • ಗೋಡಂಬಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು
  • ಇಂಗು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)
  • ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಮೂರು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಮೂರು ಸೀಟಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಪ್‌ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
hಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ (ETV Bharat)

