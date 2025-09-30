ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ರುಚಿಕರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 30, 2025 at 2:22 PM IST
Coconut Chitranna Recipe: ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ದಿನದ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹು.
ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರೈಸ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಅಕ್ಕಿ - ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್
- ಎಣ್ಣೆ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶೇಂಗಾ - ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
- ಲವಂಗ - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
- ಗೋಡಂಬಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು
- ಇಂಗು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಮೂರು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಮೂರು ಸೀಟಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
