ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್!

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

tomato vermicelli dosa dosa Recipe How to make tomato vermicelli dosa ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 30, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
How to make tomato vermicelli dosa: ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯಂತಹ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಉಪಹಾರದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ರವಾ ದೋಸೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 4
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಶ್ಯಾವಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಶ್ಯಾವಿಗೆ (Getty Images)
  • ಈಗ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಮೃದುವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರವೆ ದೋಸೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ದೋಸೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ರವಾ ದೋಸೆಯಂತೆಯೇ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ (ETV Bharat)

ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ನೀವು ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ತಿರುಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರವೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾವಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡ ಕಪ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲದೇ ರವೆ ದೋಸೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

