ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 30, 2025 at 7:20 PM IST
How to make tomato vermicelli dosa: ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯಂತಹ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಉಪಹಾರದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ರವಾ ದೋಸೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಟೊಮೆಟೊ - 3
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 4
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಮೃದುವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರವೆ ದೋಸೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ದೋಸೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ರವಾ ದೋಸೆಯಂತೆಯೇ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ನೀವು ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ತಿರುಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರವೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾವಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡ ಕಪ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲದೇ ರವೆ ದೋಸೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
