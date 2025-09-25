ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ವಿನೂತನ ಸ್ವೀಟ್ ರುಚಿಕರ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
Jowar Halwa Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ರುಚಿಕರ ಹಲ್ವಾ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 25, 2025 at 6:59 PM IST
Jowar Halwa Recipe: ಜೋಳವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋಳವನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಹುದು.
ಹೌದು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಜೋಳದ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಈ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 1 ಕಪ್
- ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೆರೆಸಿ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೆರೆಸಿ.
- ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಈ ನಡುವೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಇಡೀ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ತುಪ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಟ್ರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ತಯಾರಾದ ಹಲ್ವಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹಲ್ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಲ್ವಾ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆಯೇ ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಪ್ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್(1/4) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿದರೆ ಸಾಕು. ಪಾಕ ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
