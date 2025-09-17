ETV Bharat / lifestyle

ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ: ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!.. ನೀವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಊಟ, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Chutney Recipe: ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ​ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್‌ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಸವಿಯಬಹುದು.

SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
  • ಎಣ್ಣೆ- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 8
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಅರಿಶಿನ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ:

  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • ಸಾಸಿವೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ -ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ಇಂಗು- ಸ್ವಲ್ಪ
SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಈಗ ಕಡಾಯಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ (Getty Images)
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್​ ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್​ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಕಾಲು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ತಲಾ ಕಾಲು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPE TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY MAKING ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
  • ಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿ & ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ; ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPETOMATO CHUTNEYTOMATO CHUTNEY MAKINGಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿSUPER TASTY TOMATO CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.