ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ: ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!.. ನೀವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಊಟ, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : September 17, 2025 at 5:45 PM IST
Tomato Chutney Recipe: ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
- ಎಣ್ಣೆ- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 8
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಅರಿಶಿನ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ:
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
- ಸಾಸಿವೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ -ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಇಂಗು- ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಈಗ ಕಡಾಯಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಕಾಲು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ತಲಾ ಕಾಲು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
