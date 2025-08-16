Sabudana Dosa Recipe: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅನೇಕರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆಯ ವಾಸನೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ದೋಸೆಯ ರುಚಿಯೇ ಅಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೋಸೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಸಾಬುದಾನಿಯಿಂದ (ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ) ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಬುದಾನಿ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ.
ಸಾಬುದಾನಿ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ (ಸಾಬುದಾನಿ)
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಮೊಸರು
- ಒಂದು ಕಪ್ - ಅಕ್ಕಿ
- ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
- ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಸಾಬುದಾನಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಸಾಬುದಾನಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ.
- ನಂತರ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸುವವರು, ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು
- ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಬುದಾನಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಸಾಬುದನಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರಬಹುದು.
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹದ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಬುದಾನಿ - ಮೊಸರು ದೋಸೆಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಈ ದೋಸೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
