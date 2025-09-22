ETV Bharat / lifestyle

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಲಡಗಿ ಪಾಕ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಲಡಗಿ ಪಾಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Super tasty Ladagi pak Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ವೀಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಮನೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯಾದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಟ್​ ಶಾಪ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುರುಕಲು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಅನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರುಚಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕುರುಕಲು ರೆಸಿಪಿ ಲಡಗಿ ಪಾಕವನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬೂಂದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಲಡಗಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಬೂಂದಿ ಕರಿಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಲಡಗಿ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಡಲ್ ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ಬೂಂದಿ ಸಿದ್ಧ (ETV Bharat)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೂಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬೂಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುರಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ.
  • ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬದಲು ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ (ETV Bharat)
  • ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಕ ಪಡೆದಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೂಂದಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹರಡಿ.
  • ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಲಡಗಿ ಪಾಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು.
ಲಡಗಿ ಪಾಕ (ETV Bharat)

ಲಡಗಿ ಪಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಮಿಶ್ರಣ (ETV Bharat)
  • ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಬೂಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಲಡಗಿ ಪಾಕ (ETV Bharat)

ETV Bharat Logo

