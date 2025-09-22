ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಲಡಗಿ ಪಾಕ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 22, 2025 at 9:04 PM IST
Super tasty Ladagi pak Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯಾದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುರುಕಲು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಅನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರುಚಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕುರುಕಲು ರೆಸಿಪಿ ಲಡಗಿ ಪಾಕವನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಲಡಗಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
- ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಲಡಗಿ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಡಲ್ ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೂಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬೂಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುರಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ.
- ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬದಲು ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.
- ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಕ ಪಡೆದಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೂಂದಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹರಡಿ.
- ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಲಡಗಿ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಡಗಿ ಪಾಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು.
ಲಡಗಿ ಪಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಬೂಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿ & ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ; ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್