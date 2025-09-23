ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Super Tasty Kala Jamun: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2025 at 10:16 PM IST

Super Tasty Kala Jamun Recipe: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವೀಟ್​ ರೆಸಿಪಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಇದೀಗ ಕಲಾ ಜಾಮೂನ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • 200 ಗ್ರಾಂ - ಹಸಿ ಹಾಲು ಕೋವಾ
  • 100 ಗ್ರಾಂ - ಪನೀರ್ (ತುರಿದ)
  • ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು
  • ಎರಡು ಕಪ್ - ಸಕ್ಕರೆ
  • ಕಾಲು ಚಮಚ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
  • ಅರ್ಧ ಚಮಚ - ಗುಲಾಬಿ ಎಸೆನ್ಸ್
  • ಚಿಟಿಕೆ - ಕೇಸರಿ
  • ಅರ್ಧ - ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ
  • ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು - ಎಣ್ಣೆ

ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್​ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. (ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.)
  • ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. (ಇದು ದಾರದ ಸಿರಪ್‌ನಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ)
  • ಈಗ ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಾಲು ಕೋವಾ ಮತ್ತು ತುರಿದ ಪನೀರ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. (ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಬಹುದು)
  • ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. (ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೈ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೂ, ಒಳಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ)
  • ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. (ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ)
  • ಇದೀಗ ಜಾಮೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

