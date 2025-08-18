Super Tasty Corn Paddu Recipe: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಯಿಂದ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇನಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ - 2
- ಶುಂಠಿ ತುಂಡು - ಸಣ್ಣದು
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 10
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಅರಿಶಿನ - ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಮೊಸರು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಗಳಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಉಳಿದ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾರ್ನ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ಕಾರ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕಾರ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪಡ್ಡು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಪಡ್ಡುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ತಯಾರಿಸಿದ ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸಬೇಡಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಟೊಮೊಟೊ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್:
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಡ್ಡುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪಡ್ಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಾಕುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಈ ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪಡ್ಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸವಿಯಬಹುದು.
