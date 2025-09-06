ಚಪಾತಿ & ಪೂರಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Cluster Beans Masala Curry Recipe: ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 6, 2025 at 6:50 PM IST
Cluster Beans Masala Curry Recipe: ಕೆಲವರಿಗೆ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಚವಳಿಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕರಿಮೆಣಸು
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ - ಶೇಂಗಾ
- ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು - 5
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಳ್ಳು
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 3
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು
- ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಚವಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕರಿಬೇವು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚಮಚ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಚವಳಿಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
