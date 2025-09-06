ETV Bharat / lifestyle

ಚಪಾತಿ & ಪೂರಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Cluster Beans Masala Curry Recipe: ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ (Getty Images, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 6, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read

Cluster Beans Masala Curry Recipe: ಕೆಲವರಿಗೆ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಕ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ (Getty Images, ETV Bharat)

ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಚವಳಿಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕರಿಮೆಣಸು
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಡಲೆಬೇಳೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ - ಶೇಂಗಾ
  • ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು - 5
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಳ್ಳು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 3
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಚವಳಿಕಾಯಿ (Getty Images)

ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಮೊದಲು ಚವಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕರಿಬೇವು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಎಳ್ಳು (Getty Images)
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚಮಚ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಚವಳಿಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
BEST CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS CURRY CLUSTER BEANS MASALA CURRY Super tasty CLUSTER BEANS CURRY
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ

ಬಲೂನ್​ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST CLUSTER BEANS CURRYCLUSTER BEANS CURRYCLUSTER BEANS MASALA CURRYSUPER TASTY CLUSTER BEANS CURRYCLUSTER BEANS MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.