ಬ್ರೆಡ್‌ನಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್: ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ - BREAD GULAB JAMUN

Juicy Bread Gulab Jamun Recipe: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಕಲಿಯೋಣ.

ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2025 at 9:58 PM IST

Juicy Bread Gulab Jamun Recipe: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇವು ರಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ರೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಜಾಮೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೆಡ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒತ್ತಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮೂನ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬ್ರೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (Getty Images)
  • ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್‌ಗಳು - 15
  • ಹಾಲು - ಕಾಲು (1/4) ಕಪ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಕಪ್
  • ನೀರು - 1 ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್‌ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಿಂದ ಕಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬ್ರೆಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಜಿಗುಟಾದ ಪಾಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
  • ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆದ ಬಳಿಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಜಾಮೂನ್ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಮೂನ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಹಾಲು (Getty Images)
  • ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಮೂನ್ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಳಾಡಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಮೂನ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ಜಾಮೂನ್‌ಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಜಾಮೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು.
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)
ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (Getty Images)

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಬ್ರೆಡ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಕದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಅಂತಹ ಬಿರುಕುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
  • ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಚುರುಮುರಿ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

