Tomato Rasam Recipe: ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗದು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದು ಖಾರ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಟೊಮೆಟೊ - 6
- ಈರುಳ್ಳಿ - 3
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 3
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹುಣಸೆ - ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 4
- ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 10
- ಕರಿಬೇವು - 4 ಕಾಂಡಗಳು
- ಟೊಮೆಟೊ - 1
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ರಸಂ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಟೊಮೆಟೊ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಈಗ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವು ಹುರಿದ ನಂತರ, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿದು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ರಸಂ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಸವಿಯಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಈ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು, ಮೇಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಈ ರಸಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ರಸಂ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
