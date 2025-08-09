ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕ ತಜ್ಞರು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಇತರ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ . ಅದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ರುಚಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ
- ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ
- ಎರಡು ಕಪ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು
- ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಬಸಿದು, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಸುರಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ
ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೂ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ
ನಂತರ, ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಎರಡು ಕಪ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಈಗ ನೆನೆಸಿದ ರವೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ರವೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ರೆಡಿ.
ಅವು ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿಗಳಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಒಂದು ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ
- ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ
- ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ
- 6 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು
- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
- ಉಪ್ಪು
ತಯಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹುರಿಯಿರಿ
- ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ
- ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ
- ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗೋಡಂಬಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
- ನಂತರ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ
- ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿದ ನಂತರ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ
- ಈ ಬಿಸಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ರುಚಿಯಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ.
- ಈ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ
