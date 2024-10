ETV Bharat / lifestyle

ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಮಲೈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? - Rasmalai Recipe

How to Make Soft Rasmalai at Home: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ರಸಮಲೈ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸವಿಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರಸಮಲೈ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ರಸಮಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ರಸಮಲೈ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: