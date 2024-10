ETV Bharat / lifestyle

ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Soft Chapati Easily at Home: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದ್ರೆ, ಚಪಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೇ, ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್

ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು