ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ: ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How To Make Poori Without Oil: ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಆಲೂ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವೇಟ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಯಿಲ್​ ಫ್ರೀ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಯವಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆಯಿಲ್​ ಫ್ರೀ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: