ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ & ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಿರ್ಚಿ: ಭಾರೀ ರುಚಿ ನೋಡ್ರಿ...

How To Make Mirchi Bajji And Girmit Recipe: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್​ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ, ಮಸಾಲೆ ವಡೆ, ಗೋಬಿ, ದೋಸೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್​ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನ ಜನರು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿ​ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ರುಚಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿರುವ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಚುರುಮುರಿಯ ಗಿರ್ಮಿಟ್​ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ವಾವ್​! ಎನಿಸುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿ​ ಸೇವಿಸುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಗಿರ್ಮಿಟ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚುರುಮುರಿಯ ಗಿರ್ಮಿಟ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: