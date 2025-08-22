Mumbai Street Style Pav Bhaji Recipe: ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ತಂಪಾಗಿರುವ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಎಂದರೆ ಬನ್ ಮತ್ತು ಭಾಜಿ ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕರಿ.
ಈ ಖಾದ್ಯವು ಎಲ್ಲಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಸಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪಾವ್ ಭಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಎರಡು - ಬನ್ಸ್
- ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ಬೆಣ್ಣೆ
- ಎರಡು ಚಮಚ - ಎಣ್ಣೆ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ
- ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ಟೊಮೆಟೊ ಹೋಳುಗಳು
- ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಒಂದು
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಪಾವ್ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು- ಸ್ವಲ್ಪ
- ನಿಂಬೆ - ಒಂದು
ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಭಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಬಳಸದೇ ಒಣ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,
- ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟಾಣಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸೀಟಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪು, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಮ್ಯಾಶರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ, ಭಾಜಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾಜಿ ಮಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಭಾಜಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಭಾಜಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ. ಬನ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುರಿದ ಪಾವ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂಬೆ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಬೀದಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ
ಗರಿಗರಿಯಾದ & ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ: ನಿಮಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಜಿ