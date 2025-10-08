ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ!
Tomato Kurma Recipe: ಚಪಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 8, 2025 at 6:27 PM IST
Tomato Kurma Recipe: ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಾಲ್, ಫ್ರೈ ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಪಲಾವ್, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಟೊಮೆಟೊ - 3
- ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧಾನ್ಯಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಲವಂಗ - 3
- ಏಲಕ್ಕಿ - 2
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹುಣಸೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಮೂರು ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಇದೀಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾದ ಮಸಾಲ ಮಿಶ್ರಣ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕುರ್ಮಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
