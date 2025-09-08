ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : September 8, 2025 at 8:01 PM IST
Moong Dal Laddu Recipe: ಬಹುತೇಕರು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಡ್ಡುಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿಹಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇದೀಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಒಂದು ಕಪ್- ಹೆಸರುಬೇಳೆ
- ಅರ್ಧ ಕಪ್- ಬೆಲ್ಲ
- ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
- 10 - ಬಾದಾಮಿ
- 10 - ಗೋಡಂಬಿ
- 10 - ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ತೊಳೆದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹುರಿದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ.
- ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಸಿಹಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು
- ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
- ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಅನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
- ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಉಳಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಆ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಲಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಟಿಪ್ಸ್
- ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
