ETV Bharat / lifestyle

ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

Moong Dal Laddu Recipe How to Make Moong Dal Laddu Recipe Laddu Recipe ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Moong Dal Laddu Recipe: ಬಹುತೇಕರು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಡ್ಡುಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿಹಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇದೀಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Moong Dal Laddu Recipe How to Make Moong Dal Laddu Recipe Laddu Recipe ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು (ETV Bharat)

ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಒಂದು ಕಪ್- ಹೆಸರುಬೇಳೆ
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್- ಬೆಲ್ಲ
  • ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
  • 10 - ಬಾದಾಮಿ
  • 10 - ಗೋಡಂಬಿ
  • 10 - ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ

ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
  • ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ತೊಳೆದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹುರಿದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ.
  • ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಸಿಹಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು
  • ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
  • ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಅನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
  • ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಉಳಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಆ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಲಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
Moong Dal Laddu Recipe How to Make Moong Dal Laddu Recipe Laddu Recipe ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು (ETV Bharat)

ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ಟಿಪ್ಸ್

  • ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ: ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಬಾದಾಮಿ ಲಡ್ಡು

ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ! ನೀವೂ ಮಾಡಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

MOONG DAL LADDU RECIPEHOW TO MAKE MOONG DAL LADDU RECIPELADDU RECIPEಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡುMOONG DAL LADDU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.