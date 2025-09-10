ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಮೈದಾ ಬಳಸದೇ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Jaggery Jalebi Recipe: ಗರಿಗರಿಯಾದ & ರಸಭರಿತವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : September 10, 2025 at 6:30 PM IST
Jaggery Jalebi Recipe: ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೇ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಹೊರಗಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ:
- ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಅಕ್ಕಿ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಮೆಂತೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಕ್ಕಾಗಿ:
- ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
- ನೀರು - 1 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುರಿ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಅದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
- ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಯಾರಾದ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ.
- ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು.
- ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ತಕ್ಷಣ ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೇ ಜಿಲೇಬಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬಡಿಸಿದರೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಪೇಸ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
- ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಲೇಬಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀವು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ಜಿಲೇಬಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಶಂಕರಪಾಳಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?