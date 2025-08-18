ETV Bharat / lifestyle

ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ - LEMON RICE RECIPE

Lemon Rice Recipe: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 18, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read

Lemon Rice Recipe: ಅನೇಕರು ಪೂಜೆಗಳು, ವ್ರತಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್‌ ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಇರುವ ಈ ಲೆಮನ್‌ ರೈಸ್‌ ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ತಿರುಳಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ರಸದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್‌ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ (Getty Images)

ಈ ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ಉಪಹಾರವಾಗಿ, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಲೆಮನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ರೈಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಲೆಮನ್‌ ರೈಸ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

ರೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಅಕ್ಕಿ - ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ (ಕೆಜಿ)
  • ಅರಿಶಿನ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 8 (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ - ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಟೀಸ್ಪೂನ್ (ಸಾಕು)
  • ಶೇಂಗಾ - ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಎರಡು ಎಸಳು
  • ಸಾಸಿವೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10 ರಿಂದ 12
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10
  • ಇಂಗು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಲೆಮನ್ ರೈಸ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆರು ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
  • ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಮೂರು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿ. ಈ ರಸವು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ 200 ಮಿಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೂರು ಸೀಟಿಗಳವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡಿಯಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು (ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್) ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಶಾಖ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನವನ್ನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಬಳಿಕ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ (Getty Images)

ಲೆಮನ್ ರೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದೇ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
  • ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದವರು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
  • ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ 200 ಮಿಲಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ರೈಸ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

