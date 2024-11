ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ: ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಡಲ್ಲ, ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to make gooseberry chutney In Kannada: ಸದ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಚಟ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೆಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ - 250 ಗ್ರಾಂ

ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಮಸಾಲೆ- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಅರಿಶಿನ- 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್

ಕೆಂಪು ಮಣಸಿನಕಾಯಿ- 2

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು - 2

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 8