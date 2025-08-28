Ridge Gourd coconut chutney Recipe: ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೀರೇಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀರೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕ. ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಪಾತಿ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಟಿಫಿನ್ ಜೊತೆಗೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಹೀರೇಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ
- ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಎಣ್ಣೆ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 12ರಿಂದ 15 (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
- ಅರಿಶಿನ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 15 ರಿಂದ 20
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಹೀರೇಕಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತದನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಟಿಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೀರೇಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಹೀರೇಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 5 ಎಸಳು
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಮೊದಲ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
