ETV Bharat / lifestyle

ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How To Make Chicken Fry at Home: ಬಹುತೇಕರು ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ.. ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್​ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಸಖತ್​ ರುಚಿಯ ಚಿಕನ್​ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ..

ಚಿಕನ್​ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್​ ಮಾಡಲು: